JPNN.com - Nasional - Hukum

Ormas Pemuda Dukung Langkah Polda Riau Berantas Pungli

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 23:25 WIB
Ilustrasi pelaku premanisme dan pemerasan. Foto: ANTARA/Irsan Mulyadi

jpnn.com, JAKARTA - Kepolisian Daerah Riau mendapat apresiasi dari organisasi pemuda dan pegawai atas komitmennya dalam memberantas pungutan liar. Dukungan ini disampaikan langsung oleh pimpinan organisasi terkait.

Ketua DPD Ikatan Pemuda Karya Provinsi Riau, Kasten Harianja, menyatakan dukungan penuhnya.

"Kami Organisasi Ikatan Pemuda Karya Provinsi Riau mengapresiasi Polda Riau dalam memberantas Pungli, mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi dan pungutan liar, setiap dukungan kita berarti bagi perubahan yang lebih baik," ujar Kasten dalam keterangannya, Sabtu (18/10).

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Wakil Sekda GRIB JAYA Provinsi Riau, Sdr. Zonri.

"Kami GRIB JAYA Provinsi Riau mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda Riau atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam memberantas pungli, upaya ini sangat krusial untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas," katanya.

Apresiasi ini muncul di tengah langkah tegas Polda Riau membersihkan praktik premanisme dan pemerasan. Sebelumnya, polisi menangkap Ketua Umum ormas Petir yang diduga menjadi dalang pemerasan terhadap sejumlah perusahaan di Riau. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

