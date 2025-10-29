Ormas PP Kolaborasi Ojol JAM dengan Waroeng Pancasila untuk Majukan Ekonomi Kerakyatan

Rabu, 29 Oktober 2025 – 00:12 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila (PP) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 dalam suasana penuh khidmat di Hotel Sultan, Jakarta, pada Selasa (28/10).

Dalam peringatan ini, Pemuda Pancasila meluncurkan aplikasi JAM atau Just A Move, inovasi digital karya anak bangsa yang hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Aplikasi ini resmi diperkenalkan sebagai super app yang menyediakan berbagai layanan transportasi online dengan rencana ekspansi ke berbagai layanan digital lain.

Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila Japto S Soerjosoemarno JAM adalah platform buatan lokal, hadir dengan semangat kemandirian teknologi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia.

“Aplikasi ini mengusung konsep ‘satu aplikasi untuk semua kebutuhan mobilitas’, yang akan memudahkan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari,” kata Japto.

Dalam peluncuran ini, Japto didampingi Ketua Umum 234 SC Abishalom Soerjosoemarno dan Ketua MPW PP Banten Johan Arifin Muba.

Sementara itu, sebagai langkah nyata, JAM telah berkolaborasi dengan 4.500 Waroeng Pancasila di wilayah Banten.

“JAM hadir dan berkolaborasi dengan Waroeng Pancasila. Dengan ini saya luncurkan Warung Pancasila dan Warung Madura yang menjadi Waroeng Pancasila. Jumlahnya sebanyak 4.500 di Banten,” ujar Japto sembari menekan tombol peluncuran.