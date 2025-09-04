Ormawa Unpam Mengutuk Keras Anarkisme di Tengah Aksi Massa

jpnn.com - Ormawa Unpam (organisasi mahasiswa universitas Pamulang) merespons anarkisme yang terjadi dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu yang lalu.

Ketua Ormawa Unpam Aji menjelaskan fenomena anarkisme yang mencederai nilai-nilai perjuangan aksi massa mahasiswa dan masyarakat sangat memprihatinkan dalam memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat.

Aji menyampaikan sejatinya gerakan mahasiswa dan masyarakat ialah semata-mata hanya menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah dan prilaku DPR RI yang sangat tidak bermoral.

"Dan kami berharap pemerintah dapat merespons dengan cepat dan meminta aparat tidak represif serta dapat mengawal aksi massa dengan baik kedepanya agar tidak terjadi kekisruhan," kata Aji.

Aji juga menambahkan pihaknya sangat menolak gerakan anarkisme karena itu bukan tipikal mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan.

"Mahasiswa ialah kelompok akademisi yang mengedepankan gagasan dan kritik dalam upaya penyampaian aspirasi lewat demo, bukan gerakan anarkisme (penjarahan) seperti yang terjadi kemarin," jelasnya.

Selain itu, civitas akademika Unpam juga sudah mengeluarkan surat edaran nomor : 2501/A/UNPAM/PMN/VIII/2025 kepada mahasiswa unpam untuk menjaga ketertiban di lingkungan kampus dan masyarakat agar suasa ruang aspirasi dan kritik tetap pada jalurnya.(mcr8/jpnn)

Adapun statmen ormawa yang sudah di sepakati bersama elemen kampus yang sudah tersebar dalam mengutuk gerakan anarkisme yang terjadi dalam gerakan mahasiswa di bulan Agustus :