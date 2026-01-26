Ortuseight Hadirkan Altara, Kombinasi Teknologi Sol MegaGrip dan Upper Suede

jpnn.com, JAKARTA - Ortuseight dengan bangga meluncurkan Altara, seri terbaru dalam jajaran kategori sepatu trail running. Sepatu tersebut bentuk bagian dari komitmen PT Vita Nova Atletik dalam mengembangkan produk olahraga berbasis inovasi dan riset berkelanjutan.

Fokus pada riset, kualitas, dan relevansi penggunaan menjadi fondasi PT Vita Nova Atletik dalam memperluas portofolio produk serta menghadirkan solusi alas kaki yang tidak hanya menjawab kebutuhan pasar saat ini, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan olahraga dan gaya hidup aktif.

Altara dikembangkan untuk memberikan pengalaman hiking yang lebih aman dan nyaman, terutama saat pengguna menghadapi berbagai kontur jalur seperti medan berbatu, jalur tanah padat, permukaan licin, hingga jalur dengan kelembapan tinggi.

Dengan karakter tersebut, Altara mendukung pengguna agar tetap percaya diri saat melangkah, baik untuk pendakian ringan hingga eksplorasi jalur yang lebih menantang.

Dari sisi material, Altara membawa bahan berkualitas tinggi seperti splite suede synthetic mesh, midsole compression phylon dan rubber premium pada bagian outsole, membuatnya sangat cocok untuk dikenakan hiking dan kegiatan outdoor sejenis.

Lebih lanjut, teknologi yang diinjeksikan pada seri ini antara lain QuickFit pada bagian upper. QuickFit merupakan material pelapis dalam upper sepatu yang bertujuan agar fitting langsung memeluk dan mengikuti bentuk kaki, teknologi ini menjamin kenyamanan yang instan untuk pemakainya walau sepatu masih tergolong baru.

Kemudian adapula teknologi CumulusFoam pada bagian midsole yang mampu meredam benturan kaki ke permukaan tanah sehingga mencegah pemakai mengalami cedera lutut.

Selanjutnya terdapat teknologi andalan Vibram MegaGrip pada bagian outsole. Dengan heel to drop di angka 6.0 mm, Altara juga dibekali dua colorway yang menyiratkan natural nuance seperti pada varian forest green yang kalem dan grey yang maskulin, membuat seri ini siap dipadu-padankan dengan outfit petualang masa kini.