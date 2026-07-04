Ortuseight Hyperfit Akhirnya Hadirkan Kategori Baru Sepatu Hybrid Performance

jpnn.com, JAKARTA - Seiring perkembangan tren olahraga hybrid yang menggabungkan endurance, strength, dan functional movement, PT Vita Nova Atletik melalui merek olahraga lokal Ortuseight menghadirkan Hyperfit.

Adapun Hyperfit merupakan sebuah inovasi sepatu yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan atlet modern melalui pendekatan hybrid performance footwear.

Dirancang untuk mengakomodasi dua performa dalam satu platform, Hyperfit menggabungkan responsivitas dan efisiensi saat berlari dengan stabilitas yang dibutuhkan dalam aktivitas functional training dan gym.

Dengan karakter tersebut, Hyperfit hadir sebagai solusi bagi atlet dan fitness enthusiast yang membutuhkan sepatu dengan kemampuan adaptasi tinggi di berbagai jenis aktivitas.

Fokus pengembangan utama Hyperfit berada pada penyempurnaan geometry outsole midsole, rocker, heel structure serta grip untuk menciptakan karakter sepatu hybrid yang stabil dan adaptif.

Teguh Sarwoko, selaku Product Development Manager dari PT Vita Nova Atletik mengungkapkan perbedaan Hyperfit dengan sepatu running konvensional.

"Desain pada midsole dan outsole kita adjust secara khusus, jadi hasil akhirnya ketika dipakai ayunannya tidak terasa terlalu agresif, otomatis pijakan jadi jauh lebih solid dan terkontrol, terutama saat transisi antara running dan functional training ya," ungkap Teguh Sarwoko dalam keterangan resmi.

Pada area vamp quarter, sepatu ini menggunakan konstruksi engineered mesh dengan cutting press logo Ortuseight yang memberikan struktur support, sirkulasi udara optimal sekaligus fleksibilitas saat terjadi perpindahan cepat antara running dan functional movement.