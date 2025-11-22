Osaka Residences Hadir di PIK2, Hunian Berkonsep Terrace House Bidik Keluarga Muda

Sabtu, 22 November 2025 – 16:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Segmen hunian kompak (compact) kembali bergerak di pasar properti lewat kehadiran Osaka Residences di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Proyek tiga lantai berkonsep Terrace House ini menyasar keluarga muda yang membutuhkan hunian praktis, modern, dan berada di pusat kawasan penunjang aktivitas harian.

Osaka Residences memaksimalkan fungsi ruang vertikal, termasuk pencahayaan alami yang menjadi elemen utama desain.

Model rumah seperti ini semakin diminati di kawasan perkotaan karena menawarkan efisiensi tanpa menghilangkan kenyamanan.

“Melalui Osaka Residences, kami ingin menghadirkan hunian yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga fungsional, sehat, dan relevan dengan kebutuhan keluarga modern masa kini,” kata Direktur Marketing PIK2 Lucia Aditjakra.

Dari sisi lokasi, proyek ini berada di area strategis PIK2 dan terhubung dengan berbagai fasilitas dalam jarak berjalan kaki.

RS Hermina dan fasilitas clubhouse Osaka Apartment berada sekitar 200 meter, Rukan Osaka sekitar 100 meter, sementara greenbelt 60 hektare yang memuat jogging track, taman, dan area olahraga terbuka berada sekitar 500 meter.