Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

OSO: Hanura Kumpulkan Donasi Rp 1,8 Miliar untuk Bencana Pulau Sumatra

Jumat, 05 Desember 2025 – 04:20 WIB
OSO: Hanura Kumpulkan Donasi Rp 1,8 Miliar untuk Bencana Pulau Sumatra - JPNN.COM
Ketum Paryai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) bersama dengan fungsionaris partai membuka Rakernas dan Bimtek Hanura. FOTO: dok Partai Hanura

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) menyampaikan duka cita serta seruan kepada seluruh kader untuk membantu dan mendoakan para korban banjir dan longsor, yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

OSO juga mengajak seluruh elemen bangsa bahu membahu dalam membantu pemulihan dan penanganan pascabencana.

Meski berharap pemerintah segera menetapkan status bencana nasional, OSO memahami kesulitan yang dihadapi negara.

Baca Juga:

"Kenapa tidak jadi status Bencana Nasional? Karena memang tidak gampang, ini soal kemampuan anggaran negara. Saya tidak menyalahkan, tapi kita dorong agar negera segera mengambil solusi lewat kebijakan dan keputusan yang tepat," tuturnya di Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/12).

Partai Hanura bersama seluruh kader, lanjut dia, telah menggalang donasi untuk korban. Data terakhir, dana yang terkumpul sudah mencapai Rp 1.8 miliar, dan bantuan itu telah dibawa dan disalurkan oleh perwakilan DPP Hanura kepada para korban.

"Perwakilan DPP Partai Hanura telah berada di Sumatera, dan tengah melakukan berbagai upaya untuk membantu saudara-saudara kita. Kita memberikan bantuan dengan tulus, dan dari hati nurani," cetusnya.

Baca Juga:

Ketua DPD RI periode 2017-2019 itu juga mengajak seluruh kader Hanura di daerah hingga ke ranting (kelurahan/desa), mendoakan para korban bencana, sekaligus bergerak menggalang bantuan.

"Kami atas nama seluruh kader Partai Hanura, berbelasungkawa. Mari bergerak bersama, mari ajak semua rakyat peduli. Semua elemen harus bahu membahu," pesannya.

Ketum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) meminta kepada semua kadernya seluruh kader untuk membantu para korban banjir dan longsor di Pulau Sumatra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   OSO  Hanura  Partai Hanura  Oesman Sapta Odang  Rakernas Hanura 
BERITA OSO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp