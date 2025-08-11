Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

OSO Instruksikan Kader Hanura di Bali Bersinergi dengan Pemerintah dan Pemda

Senin, 11 Agustus 2025 – 21:25 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (OSO) mengintruksikan seluruh kadernya di Bali untuk bersinergi dengan pemerintah, serta berperan aktif dalam membangun dan memajukan daerah. Foto: dok Hanura

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (OSO) mengintruksikan seluruh kadernya di Bali untuk bersinergi dengan pemerintah, serta berperan aktif membangun dan memajukan daerah.

Hal ini OSO katakan saat pidato politik dan Musyawarah Daerah (Musda) IV Hanura di Provinsi Bali. 

"Biasanya, Musda dibuka oleh Ketua Pelaksana Tugas (Plt) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura. Tapi, khusus untuk Bali, saya memutuskan membuka dan datang sendiri," ujar OSO di Bali, Senin (11/8).

OSO menilai Bali memiliki karakteristik berbeda dengan daerah lain. Misalnya saja Bali mengedepankan semangat toleransi dan keberagaman. Itu semua telah masuk ke berbagai sendi kehidupan, hingga melahirkan harmonisasi hubungan antar partai politik. 

"Bali dapat menjadi contoh dalam penghayatan adat istiadat. Di sini masyarakatnya hidup damai dan rukun, menerima dan menghargai perbedaan. Bahkan, hubungan partai politiknya juga harmonis," tutur Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2017-2019 itu.

Lebih lanjut, OSO meminta, seluruh kader Hanura Bali bersinergi dengan pemerintah daerah, dalam membangun dan memajukan daerah. 

Dia menegaskan Hanura berkomitmen dan berjuang untuk memajukan seluruh daerah di Indonesia.

"Partai Hanura adalah anak kandung rakyat. Filosofinya sederhana, berpihak pada daerah. Daerah makmur, Indonesia makmur," cetus eks Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu.

