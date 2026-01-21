OSO Lantik DPD Hanura Kalbar: Kita Ini Partai Petarung, Bukan Parpol yang Bisa Dibeli

jpnn.com - PONTIANAK - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Oesman Sapta Odang atau OSO melantik kepengurusan DPD Partai Hanura Kalimantan Barat di Kubu Raya, Kalbar, Rabu (21/1).

Sebelum pelantikan, Sekjen Partai Hanura Benny Rhamdani membacakan petikan putusan DPP Partai Hanura tentang kepengurusan DPD Partai Hanura Kalbar.

Ketua DPD Partai Hanura Kalbar ialah Dian Eka Muhairi, Sekretaris DPD Partai Hanura Kalbar Hilaria Yusnaini dan Bendahara DPD Partai Hanura Kalbar Yandi.

OSO dalam sambutannya saat pelantikan menyampaikan rasa bangga dengan para kader dan simpatisan partai, serta seluruh masyarakat Kalbar.

Tokoh nasional asal Kalbar itu pun menyampaikan banyak pesan penting kepada para pengurus baru.

Salah satunya ialah supaya mereka menjalin komunikasi lebih efektif dengan masyarakat maupun pemerintah daerah.

"Sekarang yang berjuang ialah daerah, bukan saya. Mereka yang bertanggung jawab, mereka harus dekat dengan pemda, dengan rakyat," kata OSO.

Dalam kesempatan itu, mantan wakil ketua MPR RI dan ketua DPD RI ini menegaskan bahwa Hanura bukan partai yang bisa dibeli.