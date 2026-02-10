Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

OSO Lantik Pengurus MABT Indonesia, Tegaskan AD/ART Harus Tetap Berlandaskan UUD NRI 1945

Selasa, 10 Februari 2026 – 23:00 WIB
OSO Lantik Pengurus MABT Indonesia, Tegaskan AD/ART Harus Tetap Berlandaskan UUD NRI 1945 - JPNN.COM
Ketua Dewan Kehormatan Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Indonesia Oesman Sapta Odang menghadiri pelantikan dan pengukuhan kepengurusan MABT Indonesia periode 2025-2030 di Pontianak, Kalbar, Selasa (10/2). Foto: Source for JPNN.

jpnn.com - PONTIANAK - Ketua Dewan Kehormatan Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Indonesia Oesman Sapta Odang atau OSO melantik dan mengukuhkan kepengurusan MABT Indonesia periode 2025-2030.

Pelantikan dan pengukuhan MABT Indonesia digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (10/2). Adapun Ketua Umum MABT Indonesia ialah Suyanto Tanjung, didampingi Sekjen MABT Indonesia Jupri Sukur.

Pelantikan itu dihadiri Gubernur Kalbar Ria Norsan dan istrinya yang juga Bupati Mempawah Erlina, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, para pengurus MABT Indonesia, serta tokoh masyarakat lintas etnis di Kalbar dan tamu undangan.

Baca Juga:

"Hari ini Selasa 10 Februari 2026 saya ketua Dewan Kehormatan MABT Indonesia  secara resmi melantik dan mengukuhkan saudara-saudari sebagai Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Dewan Pengawas, Dewan Pakar dan pengurus harian PP MABT Indonesia masa bakti 2025-2030," kata OSO yang hadir didampingi istri, Serviati Oesman, dan putranya Raja Sapta Ervian.

Dalam sambutannya, OSO mengucapkan selamat kepada kepengurusan MABT Indonesia 2025-2030. Dia pun menegaskan sangat menghormati tokoh-tokoh dan masyarakat dari etnis mana pun yang ada di Indonesia, termasuk Kalbar.

"Saya ucapkan selamat kepada pengurus baru, sesuai sumpah yang diucapkan kalian memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan dan menjaga hubungan baik dengan etnis-etnis yang ada," pesan mantan wakil ketua MPR RI itu..

Baca Juga:

OSO mengatakan bahwa berdirinya MABT Indonesia sebagai organisasi nasional yang berpusat di Kalbar, merupakan tonggak penting dalam perjalanan budaya dan kebinekaan. “Ini luar biasa. Ini bukan hanya soal organisasi, tetapi soal identitas, sejarah dan kontribusi etnis Tionghoa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkap OSO.

Tokoh nasional kelahiran Sukadana, Kayong Utara, Kalbar, itu juga memberikan penekanan khusus kepada Ketua Umum MABT Indonesia Suyanto Tanjung yang kini mengemban tanggung jawab besar. Dia menegaskan bahwa kini MABT harus membangun cabang di seluruh Indonesia.

Ketua Dewan Kehormatan Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Indonesia Oesman Sapta Odang melantik dan mengukuhkan kepengurusan MABT Indonesia periode 2025-2030.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   OSO  MABT  MABT Indonesia  Oesman Sapta Odang 
BERITA OSO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp