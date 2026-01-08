Hanura Punya Kantor Baru, OSO: Penyemangat Kader Memperkuat Kerja untuk Rakyat

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Oesman Sapta Odang meresmikan kantor baru Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura di Jalan Proklamasi Nomor 81 Jakarta Pusat, Kamis (8/1). OSO, panggilan akrab Oesman Sapta Odang, mengatakan bahwa di kantor inilah para kader Partai Hanura akan menyusun berbagai rencana kerja dan konsolidasi.

"Tempat menyimpulkan rencana-rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang dan di sini betul-betul gedung yang digunakan untuk bekerja, bekerja, bekerja," kata OSO seusai memimpin peresmian gedung baru DPP Partai Hanura dan peringatan hari ulang tahun -19 Partai Hanura di Jakarta, Kamis (8/10).

Mantan wakil ketua MPR RI itu mengatakan bahwa kantor baru DPP Partai Hanura yang baru saja diresmikan ini merupakan tempat untuk bekerja mengawal kepentingan publik dan menjadi pusat aktivitas partai.

"Gedung ini hanya sekadarnya saja. Anda, kan, tahu, tidak berlebihan, tidak juga mengada-ada. Ini adalah tempat bekerja," ungkap OSO.

Politikus senior itu berharap supaya kehadiran gedung baru DPP Hanura menjadi penyemangat bagi seluruh kader partai di tingkat pusat maupun daerah, untuk memperkuat kerja partai dalam menghadirkan program-program yang berdampak nyata kepada masyarakat.

Mantan ketua DPD RI itu juga meminta para kader Partai Hanura untuk sigap merespons berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Terkait hal itu, OSO meminta kader Hanura bersama seluruh elemen bangsa aktif mendukung pemerintah mempercepat penanganan bencana dan meringankan beban para korban.

"Kita harus turut bersama-sama pemerintah, bersama masyarakat, bersatu untuk bagaimana membantu mereka agar mereka dapat mempercepat (pemulihan pascabencana) dan menghilangkan kesulitan yang menekan mereka pada saat sekarang ini, yang perlu segera dibantu, ditolong, bukan diperdebatkan," tuturnya.