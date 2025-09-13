Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

OSO Minta Kader Hanura Penuhi Janji ke Rakyat

Sabtu, 13 September 2025 – 08:49 WIB
Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) mendorong kepada seluruh kadernya untuk bekerja maksimal dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat di seluruh daerah. Foto: dok Partai Hanura

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) mendorong kepada seluruh kadernya untuk bekerja maksimal dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat di seluruh daerah.

Hal itu diungkapkan OSO saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Hanura di Hotel Shangri-La, Surabaya, Jumat (12/9) malam.

"Bimtek ini adalah programnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk menyatukan pandangan tentang filosofi politik bangsa Indonesia. Jadi, ini sangat penting," ujar OSO dalam pidato sambutannya.

OSO mengatakan para anggota DPRD dari Hanura bisa menyatukan pandangan-pandangan tentang filosofi politik Indonesia. Utamanya, para anggota dewan yang masih baru.

"Jadi, enggak boleh menyimpang. Tagline Hanura berpihak ke daerah. Sebab itu, kader harus turun ke daerah, tahu kondisi daerah," tegasnya.

OSO meminta semua anggota DPRD Hanura memperkuat akar rumput, membantu pengurus DPC, atau pengurus di tingkat kabupaten dan kota, merampungkan pembenahan struktur Pimpinan Anak Cabang (PAC), dan pengurus ranting. 

Dia memasang target semua pengurus PAC atau pengurus tingkat kecamatan, dan pengurus ranting (tingkat kelurahan/desa), hingga anak ranting (tingkat RT/RW), terbentuk pada pertengahan tahun depan. 

"DPC harus sudah membentuk ranting dan anak rantingnya pada pertengahan 2026. Bulan Juni tahun 2026 ranting dan anak ranting, harus diselesaikan oleh DPC-DPC," tegasnya.

