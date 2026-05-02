Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

OSO Minta Legislator dari Hanura Lebih Berani, Bela Rakyat, Jangan Hanya Menikmati Jabatan

Bimteknas DPRD Hanura se-Indonesia Resmi Dimulai

Sabtu, 02 Mei 2026 – 10:00 WIB
OSO Minta Legislator dari Hanura Lebih Berani, Bela Rakyat, Jangan Hanya Menikmati Jabatan - JPNN.COM
Bimteknas DPRD Hanura se-Indonesia resmi dimulai di Pontianak, Kalbar. Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) memotivasi para legislator Hanura untuk lebih berani dan membela kepentingan rakyat. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com - PONTIANAK - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Oesman Sapta Odang (OSO) memotivasi 525 anggota DPRD Partai Hanura se-Indonesia untuk lebih mengutamakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2017-2019 itu menegaskan bahwa mulai detik ini, para legislator dari Hanura lebih berani dan berkualitas. 

"Mulai detik ini harus berkualitas, harus berani menegakkan keadilan, berani menegakkan kejujuran, dan berani mengoreksi jalannya pemerintahan daerah untuk kemakmuran masyarakat,” kata OSO.

Baca Juga:

Tokoh nasional asal Kalimantan Barat itu menyampaikan pesan tersebut dalam pidatonya saat pembukaan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Anggota DPRD Fraksi Hanura di Pontianak, Kalbar, Jumat (1/4).

OSO mengingatkan para kadernya agar tidak menjadikan jabatan sebagai anggota DPRD untuk kepentingan pribadi semata.

Dia menegaskan bahwa anggota DPRD harus memberikan kontribusi besar bagi rakyat, daerah, bangsa dan negara.

Baca Juga:

“Jadi, saudara itu bukan hanya menikmati kehidupan sebagai anggota DPRD, sementara masyarakat tidak merasakan manfaatnya,” ungkap mantan wakil ketua MPR RI itu.

OSO juga mengkritisi fenomena adanya legislatif yang tidak optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dia menilai masih ada anggota dewan yang pasif, dan tidak mampu menyuarakan aspirasi masyarakat secara maksimal.

OSO meminta legislato Hanura lebih berani, membela rakyat, dan jangan hanya menikmati jabatan. Pesan penting saat Bimteknas DPRD Hanura se-Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hanura  OSO  Anggota DPRD  Legislator Hanura  Oesman Sapta Odang  Ketum Hanura  BIMTEKNAS 
BERITA HANURA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp