Otak Maextro

jpnn.com - Saya naik iPhone di Xuzhou, Tiongkok. Kali pertama dalam hidup.

Tentu sebenarnya saya naik mobil, tetapi orang di Tiongkok mengatakan "naik Maextro S800 serasa naik iPhone yang diberi roda".

Baca Juga: Pantat Kuda

Itu untuk menggambarkan betapa mewahnya mobil Huawei seri termewah: Maextro S800.

Orang sana sulit mengeja nama Maextro. Mobil itu di sana diberi merk: Zun Jie.

Dari menyebut nama Tionghoanya itu orang sudah tahu: ini mobil mewah. Zun Jie berarti Alam Kemuliaan.

Baca Juga: Zhou BK

Saya tidak menyangka akan merasakan kemuliaan itu. Bermula dari obrolan saat makan malam.

"Pernah naik mobil Huawei?" kata teman saya di kota itu.

"Pernah.”

"Yang zun jie?"

"Apa itu zun jie?"

"Itu mobil Huawei paling mahal.”

"Belum pernah.”

"Mau coba?"

"Eeeemmmm.... mau!"

"Saya bisa pinjam punya teman. Yang saya punya sendiri baru tiba dua minggu lagi.”