OTK Tembak Karyawan Freeport hingga Korban Tewas

jpnn.com, TIMIKA - Orang tak dikenal (OTK) menembak karyawan PT Freeport Indonesia di kawasan bekas tambang terbuka Grasberg, Tembagapura, Mimika, Papua Tengah.

Akibat peristiwa yang terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 08.30 WIT itu, seorang karyawan Freeport tewas.

Kepala Polsek Tembagapura AKP Firman yang dihubungi dari Timika, Rabu, mengatakan korban meninggal diketahui bernama Simson Mulia.

Saat kejadian, korban bersama rekannya, Abraham Marindal, sedang dalam perjalanan menggunakan mobil LWB untuk mengecek area kerja mereka di lokasi bekas tambang terbuka Grasberg.

"Laporan yang kami terima saat itu mereka dalam perjalanan untuk pergi kontrol di area kerjanya," jelas Firman.

Korban atas nama Simson terkena tembakan di bagian telinga kanan tembus hingga telinga kiri.

Sedangkan korban atas nama Abraham langsung meloncat ke luar mobil saat mendengar bunyi tembakan dan melihat rekannya sudah bersimbah darah, sehingga mengalami luka lecet di bagian telapak tangan.

Jenazah korban meninggal sudah dibawa ke RS AEA Tembagapura untuk kepentingan penanganan medis.