Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Otoproject Buka Studio Baru di Summarecon Mall Bekasi dan Serpong

Sabtu, 11 April 2026 – 16:44 WIB
Otoproject di Summarecon Mall Serpong 2, Tangerang. Foto: doc for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pasar aksesori otomotif yang terus bertumbuh, Otoproject pun melanjutkan ekspansinya dengan membuka dua studio di Summarecon Mall Bekasi 2 dan Summarecon Mall Serpong 2.

Kedua lokasi dipilih bukan tanpa alasan. Bekasi dan Serpong dikenal sebagai kawasan dengan mobilitas tinggi, sekaligus menjadi simpul aktivitas masyarakat urban.

Di titik inilah Otoproject mencoba mendekatkan diri kepada konsumen otomotif.

Mengusung konsep retail modern berbasis pengalaman, Otoproject Studio tidak sekadar menjadi tempat berbelanja. Pengunjung dapat melihat, menyentuh, hingga mencoba langsung fungsi produk.

Tata ruangnya dibuat bersih dan modern, dengan pendekatan interaktif yang mendorong pengalaman lebih personal.

Di dalam studio, lini produk yang ditawarkan beragam. Mulai dari interior essentials, organizer, hingga solusi praktis untuk meningkatkan kenyamanan kabin.

Produk-produk dirancang dengan pendekatan fungsional dan mudah digunakan, tanpa perlu instalasi rumit atau modifikasi permanen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Aksesori mobil  Otoproject  Summarecon Mall Serpong  Summarecon Mall Bekasi  studio Otoproject 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp