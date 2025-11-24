Otoproject Hadirkan Aksesori yang Bisa Bikin Ganteng BYD Atto 1

Jumat, 12 Desember 2025 – 00:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Otoproject pemain aksesoris aftermarket otomotif di Indonesia kembali melakukan inovasi dengan meluncurkan sejumlah produk pendukung khusus untuk BYD Atto 1.

CEO Otoproject, Martin mengungkapkan pihaknya berkomitmen menghadirkan aksesoris aftermarket yang tidak membuat tampilan mobil ganteng, tetapi juga meningkatkan fungsi, kenyamanan, dan keamanan.

"Dengan hadirnya rangkaian lengkap untuk BYD Atto 1, kami ingin mendukung pengalaman berkendara pemilik kendaraan listrik di Indonesia secara lebih optimal,” ujar Martin dalam siaran persnya, Kamis (11/12).

Adapun produk yang ditawarkan Otopoject di antaranya aksesori fitur, eksterior hingga interior.

Aksesori itu dikatakan presisi, fungsional, dan sesuai kebutuhan pengendara modern.

Otoproject menghadirkan aksesori fitur agar mobil terasa lebih premium seperti Retractable Mirror untuk kemudahan melipat spion otomatis, Power Tail Gate dengan sistem OEM placement dan kontrol remote, dan Mirror DVR Nexus 2K, dashcam beresolusi tinggi.

"Fitur ini yang paling di minati oleh pemilik BYD Atto 1 di Indonesia, dan sudah terjual ribuan SKU," kata dia.