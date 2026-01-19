Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Otorita Bongkar 18 Warung Lapo di Sekitar IKN

Senin, 19 Januari 2026 – 10:03 WIB
Ilustrasi pembongkaran bangunan. Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jpnn.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menjaga konsep pembangunan IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai kota yang hijau, indah dan rapi.

"Sesuai visi IKN, prinsip pembangunan kota yang hijau, indah dan rapi terus dijaga," ujar Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi di Sepaku, Penajam Paser Utara, Minggu.

Pelaku usaha diimbau untuk proaktif melakukan konsultasi dan mematuhi aturan perizinan dan ketentuan tata ruang yang berlaku, Otorita IKN menyediakan kemudahan layanan perizinan melalui kantor resmi maupun layanan hotline di nomor 081150005555.

Dengan kolaborasi dan dukungan seluruh pihak, termasuk masyarakat diharapkan pembangunan IKN dapat berjalan secara tertib, aman, dan nyaman, sehingga dibutuhkan kesadaran kolektif untuk terus membangun sesuai visi IKN.

Ketegasan menegakkan perizinan, tata ruang, keamanan umum dan ketertiban bangunan, Otorita IKN melakukan penertiban dan pembongkaran sejumlah bangunan yang tidak memilik izin.

Pengawasan ketat terus dilakukan untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas, jika tidak dikendalikan berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, gangguan ketentraman dan ketertiban umum, serta keamanan masyarakat IKN.

Otorita IKN telah menempuh prosedur persuasif melalui penyampaian surat teguran, lanjut dia, rangkaian proses meliputi penutupan dan penyegelan tempat usaha disertai pembinaan dan pengarahan kepada para pemilik usaha agar mematuhi regulasi yang berlaku di kawasan IKN.

Penertiban bangunan tanpa izin dilakukan secara terukur dan prosedural, bangunan liar yang ditertibkan terbukti melanggar ketentuan perizinan dan tata ruang yang sudah berlaku di wilayah IKN.

TAGS   Lapo  tuak  IKN  Ibu Kota Nusantara  Otorita IKN  Basuki Hadimuljono 
