JPNN.com - Internasional

Otoritas Gaza Terima 15 Jenazah Warga Palestina dari Israel

Senin, 20 Oktober 2025 – 07:47 WIB
Warga Palestina. Ilustrasi. Foto: dok. BAZNAS

jpnn.com - Kementerian Kesehatan Gaza pada Minggu (19/10) mengumumkan telah menerima 15 jenazah warga Palestina dari Israel melalui tim Palang Merah.

Penyerahan jenazah warga Palestina itu bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang tengah berlangsung.

Dalam pernyataannya, kementerian menyebutkan bahwa tim medis tengah menangani jenazah tersebut sesuai dengan protokol forensik dan medis yang berlaku.

Tim juga melakukan pemeriksaan, pendokumentasian, serta proses identifikasi sebelum jenazah dikembalikan kepada keluarga masing-masing.

"Beberapa jenazah menunjukkan tanda-tanda kekerasan, pemukulan, dengan tangan terikat dan mata tertutup,” demikian keterangan Kementerian Kesehatan Gaza.

Dengan penyerahan terbaru ini, jumlah total jenazah yang telah dikembalikan oleh Israel sejak gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober mencapai 150 orang.

Otoritas Gaza juga menyampaikan bahwa sejauh ini sebanyak 25 korban telah berhasil diidentifikasi oleh keluarga melalui sistem daring yang dibuat untuk mencocokkan data jenazah dengan orang yang dilaporkan hilang.

Kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas dicapai pekan lalu, berdasarkan rencana bertahap yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

