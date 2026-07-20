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JPNN.com - Nasional - Hukum

OTT Bupati Lombok Barat, KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta Rupiah

Senin, 20 Juli 2026 – 18:15 WIB
OTT Bupati Lombok Barat, KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta Rupiah - JPNN.COM
Ilustrasi KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lalu Ahmad Zaini.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu, KPK turut menyita uang tunai ratusan juta rupiah.

"Sampai dengan saat ini, uang yang diamankan senilai ratusan juta rupiah," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/7).

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Dia menambahkan bahwa uang itu merupakan barang bukti yang diamankan penyidik KPK dalam OTT tersebut.

Selain uang tunai, KPK juga menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan masih didalami penyidik.

Menurut Budi, bupati diduga menerima sejumlah uang terkait pelaksanaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

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Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan informasi adanya OTT terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 19 orang dan membawa tujuh di antaranya ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah.

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TAGS   KPK  OTT KPK  bupati lombok barat  Uang Tunai  korupsi 
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