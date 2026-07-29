OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terkait Korupsi Proyek & Jual Beli Jabatan

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dengan menangkap Bupati Pemalang Anom Widyantoro.

Menurut KPK, OTT terhadap bupati Pemalang itu terkait dugaan korupsi proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

"Terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh bupati terkait dengan proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang. Selain itu, penerimaan oleh bupati juga diduga terkait dengan jual beli jabatan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/7).

Menurut Budi, KPK masih membahas konstruksi perkara dan pasal yang akan disangkakan, termasuk kemungkinan dugaan penyuapan atau pemerasan yang berkaitan dengan proyek-proyek tersebut.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 21 orang di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo.

Dari jumlah tersebut, 12 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Selain itu, penyidik menyita uang tunai sekitar Rp 2 miliar.

Penyidik juga melakukan penyegelan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara.