JPNN.com - Nasional - Hukum

OTT Bupati Tulungagung, KPK Dalami Aliran Dana Hasil Pemerasan

Selasa, 14 April 2026 – 22:04 WIB
Petugas KPK menunjukkan barang bukti kasus dugaan korupsi Bupati Tulungagung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (11/4/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jpnn.com, TULUNGAGUNG - KPK mendalami aliran dana hasil dugaan pemerasan oleh Bupati nonaktif Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, termasuk kemungkinan keterlibatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

“Kalau masih diperlukan, kami dapat kembali memeriksa para pejabat tersebut. Pemeriksaan tidak harus di Jakarta, bisa dilakukan di Tulungagung,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa.

Dia menyatakan penyidik berupaya menelusuri sumber dana yang disetorkan para kepala OPD kepada tersangka, apakah berasal dari dana pribadi, pinjaman, atau terkait praktik pengkondisian proyek pengadaan barang dan jasa.

Menurut dia, pengembangan perkara diperlukan untuk memastikan pihak-pihak yang terlibat, mengingat pada tahap awal penindakan KPK memiliki keterbatasan waktu dalam konstruksi perkara.

“Setelah proses awal, tentu akan kami dalami secara lebih efektif dan menyeluruh,” ujarnya.

Selain kepala OPD, KPK juga membuka kemungkinan memeriksa jajaran Forkopimda Tulungagung terkait dugaan aliran dana, termasuk yang disebut digunakan untuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

“Kami akan menelusuri penggunaan dana tersebut, termasuk untuk kebutuhan THR Forkopimda. Jika diperlukan, pemanggilan akan dilakukan,” kata Budi.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya Yoga Dwi Ambal.

TAGS   KPK  bupati tulungagung  KPK OTT Bupati Tulungagung  Bupati Tulungagung kena OTT  Gatut Sunu Wibowo 
