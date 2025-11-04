Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

OTT Gubernur Riau, KPK Bawa 9 Orang ke Jakarta

Selasa, 04 November 2025 – 10:12 WIB
OTT Gubernur Riau, KPK Bawa 9 Orang ke Jakarta
Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid. ANTARA/HO-Pemprov Riau.

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi membawa sembilan orang dalam dua kloter ke Jakarta, seusai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang dikabarkan turut menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid.

“Ada sembilan orang dari sepuluh orang yang ditangkap yang kemudian akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11).

Budi menambahkan bahwa komisi antikorupsi telah menyita uang dalam OTT tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan KPK dalam konferensi pers.

“Terkait dengan perkaranya apa, konstruksi perkaranya bagaimana, nanti kami akan update, ya, dalam konferensi pers,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi kabar OTT yang turut menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid.

“Ya,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin (3/11).

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT.

“Benar, sementara masih berproses,” ujar Setyo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin (3/11).

KPK menyatakan membawa sembilan orang ke Jakarta seusai melakukan OTT yang dikabarkan turut menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid.

OTT gubernur Riau  OTT KPK  KPK  korupsi  Kpk Tangkap Tangan  Jakarta  Gubernur Riau  Abdul Wahid 

