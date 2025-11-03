OTT KPK, Pemeriksaan Masih Berlangsung di Mapolda Riau

jpnn.com - Aktivitas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berlangsung di lingkungan Mapolda Riau hingga Senin malam, pascaoperasi tangkap tangan (OTT) pejabat di Provinsi Riau yang menghebohkan publik.

Pantauan di lokasi sekitar pukul 20.24 WIB, tampak tiga unit mobil yang diduga milik KPK terparkir di depan Gedung Tahti Polda Riau.

Lampu gedung masih menyala dengan aktivitas terlihat di dalam ruangan, menandakan pemeriksaan masih berjalan intensif.

Salah satu anggota kepolisian yang berjaga di lokasi menyebutkan bahwa tim KPK telah tiba sejak Senin petang dan langsung melakukan proses pemeriksaan.

“Sejak sore sudah ada tim KPK di sini. Masih berlangsung pemeriksaannya,” ujarnya singkat.

Di tengah meningkatnya tensi politik di Riau seusai OTT KPK, nomor telepon Gubernur Riau Abdul Wahid tidak dapat dihubungi saat dimintai konfirmasi.

Upaya konfirmasi dilakukan setelah mencuatnya kabar penindakan di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau.

Panggilan ke nomor pribadi gubernur tidak tersambung hingga berita ini diturunkan.