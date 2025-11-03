Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

OTT KPK, Pemeriksaan Masih Berlangsung di Mapolda Riau

Senin, 03 November 2025 – 21:05 WIB
OTT KPK, Pemeriksaan Masih Berlangsung di Mapolda Riau - JPNN.COM
Tampak mobil penyidik KPK terparkir di depan gedung Tahti Polda Riau. Foto:Rizki Ganda Marito/JPNN.

jpnn.com - Aktivitas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berlangsung di lingkungan Mapolda Riau hingga Senin malam, pascaoperasi tangkap tangan (OTT) pejabat di Provinsi Riau yang menghebohkan publik.

Pantauan di lokasi sekitar pukul 20.24 WIB, tampak tiga unit mobil yang diduga milik KPK terparkir di depan Gedung Tahti Polda Riau.

Lampu gedung masih menyala dengan aktivitas terlihat di dalam ruangan, menandakan pemeriksaan masih berjalan intensif.

Baca Juga:

Salah satu anggota kepolisian yang berjaga di lokasi menyebutkan bahwa tim KPK telah tiba sejak Senin petang dan langsung melakukan proses pemeriksaan.

“Sejak sore sudah ada tim KPK di sini. Masih berlangsung pemeriksaannya,” ujarnya singkat.

Di tengah meningkatnya tensi politik di Riau seusai OTT KPK, nomor telepon Gubernur Riau Abdul Wahid tidak dapat dihubungi saat dimintai konfirmasi.

Baca Juga:

Upaya konfirmasi dilakukan setelah mencuatnya kabar penindakan di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau.

Panggilan ke nomor pribadi gubernur tidak tersambung hingga berita ini diturunkan.

Pantauan di lokasi sekitar pukul 20.24 WIB, tampak tiga unit mobil yang diduga milik KPK terparkir di depan Gedung Tahti Polda Riau.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   OTT KPK  KPK  Riau  Mapolda Riau  Gubernur Riau  Abdul Wahid  Budi Prasetyo  korupsi 
BERITA OTT KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp