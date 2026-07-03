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JPNN.com - Nasional - Hukum

OTT Lagi, KPK Tangkap Bupati Langkat Syah Afandin

Jumat, 03 Juli 2026 – 10:47 WIB
OTT Lagi, KPK Tangkap Bupati Langkat Syah Afandin - JPNN.COM
Ilustrasi KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) lagi.

Komisi antikorupsi itu mengonfirmasi melakukan OTT ke-15 sepanjang 2026 dengan menangkap Bupati Langkat Syah Afandin. “Benar,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (3/7).

Hanya saja, KPK belum menjelaskan secara detail terkait penangkapan ini. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

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Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pertama di 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9–10 Januari.

Penangkapan ini mengenai dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026.

Pada bulan yang sama, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam OTT kedua, dan Bupati Pati Sudewo pada OTT ketiga.

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Pada Februari 2026, KPK menangkap kepala KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam OTT keempat.

KPK dalam bulan yang sama juga menangkap mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Rizal, yang sedang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat pada OTT kelima.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar OTT lagi, tangkap Bupati Langkat Syah Afandin.

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TAGS   KPK  OTT KPK  Bupati Langkat  KPK Tangkap Bupati Langkat 
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