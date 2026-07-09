Otto Beauty Matchmaking 2026 Perkuat Kolaborasi Brand Kecantikan dan Kreator

jpnn.com, JAKARTA - Otto Media Group menggelar Otto Beauty Brand Matchmaking 2026 di Jakarta untuk mempertemukan brand kecantikan lokal dengan content creator dalam satu forum kolaborasi yang berfokus pada penguatan strategi pemasaran digital.

Mengusung konsep Exclusive Matchmaking Beauty Brand Day, acara tersebut menghadirkan sesi presentasi brand, business matching, pertemuan tatap muka, serta workshop kreator.

Kegiatan ini dirancang untuk mempermudah terciptanya kerja sama yang lebih terarah antara pelaku industri kecantikan dan ekonomi kreator.

Otto Media Group menilai pesatnya perkembangan industri kecantikan dan ekonomi digital membuat peran content creator semakin strategis sebagai penghubung antara brand dan konsumen.

Namun, masih banyak brand yang kesulitan menemukan kreator yang sesuai dengan karakter produk maupun target pasarnya.

Sebaliknya, content creator juga kerap menghadapi kendala dalam menjangkau brand yang sejalan dengan niche dan gaya konten yang mereka bangun.

Melalui forum ini, kedua pihak difasilitasi untuk saling mengenal dan membuka peluang kolaborasi jangka panjang.

Sebanyak 13 brand kecantikan ambil bagian dalam acara tersebut, yakni Wosh Day, Carasun, Ignio Man, In The Mood For, BC Skin, Brasov, NEWLAB+, Bonvie, Bodify, Deorex, Derma Express, Loruva, dan NDR.