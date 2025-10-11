Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Otto Hasibuan Minta Advokat yang Baru Dilantik Tidak Mengkhianati Klien

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 21:03 WIB
Otto Hasibuan Minta Advokat yang Baru Dilantik Tidak Mengkhianati Klien - JPNN.COM
Pelantikan advokat baru yang dilakukan DPN Peradi. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Peradi Prof Otto Hasibuan menekankan pelajaran nomor pertama bagi seorang yang mulai berkiprah atau menjalankan profesi advokat.

"Lesson number one, pelajaran yang pertama bagi seorang advokat, jangan sekali-sekali mengkhianati klienmu. Jangan mengkhianati pencari keadilan," ujarnya seusai melantik 639 advokat baru di Jakarta, Sabtu, (11/10).

Dia mengatakan klien atau masyarakat pencari keadilan itu telah memberikan kepercayaan kepada advokat untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, yakni membela kepentingan hukumnya.

Baca Juga:

"Bayangkan, kita sudah dibayar, hanya dengan selembar surat kuasa, kita diberikan kepercayaan, tapi kita khianati dia. Itu kan sangat tidak baik. Nah, itu paling menendasar," kata dia.

Menurut Otto, menipu dan tidak melayani atau memberikan pelayanan hukum yang terbaik atau first class kepada klien, termasuk saat memberikan probono sekalipun, itu juga masuk kategori mengkhianati klien.

Dia juga mengingatkan bahwa jangan bercita-cita menjadi advokat karena ingin kaya, terkenal, dan berbagai motivasi lainnya selain menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.

Baca Juga:

"Jangan berpikir menjadi advokat supaya kaya. Walaupun kaya itu sangat perlu," ucapnya.

Dia menegaskan, kaya itu akan datang dengan sendirinya jika advokat memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada kliennya serta terus meningkatkan keahliannya di berbagai bidang.

Ketum Peradi Otto Hasibuan meminta kepada para advokat yang baru dilantik untuk tidak mengkhianati klien.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Peradi  Advokat  Otto Hasibuan  Perhimpunan Advokat Indonesia 
BERITA PERADI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp