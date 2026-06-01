Otto Media Grup Gelar Workshop, Bekali Peserta Kuasai Puluhan Tools AI

jpnn.com - PT Otto Media Grup menggelar AI Workshop – Tools Mastery Class yang diikuti peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari kreator konten, mahasiswa, pelaku usaha, hingga pekerja di industri digital.

Workshop yang dipandu tim mentor Otto Media AI Academy itu membahas berbagai topik, mulai dari dasar-dasar kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), penggunaan tools populer, AI Agent, teknik prompt, hingga penerapan workflow berbasis AI.

Media Manager Otto Media Grup, Budi Santoso, mengatakan minat masyarakat terhadap AI terus meningkat seiring semakin luasnya penggunaan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

"Kami melihat kebutuhan masyarakat untuk memahami AI secara praktis terus meningkat. Melalui AI Workshop – Tools Mastery Class, kami ingin membantu peserta tidak hanya mengenal berbagai tools AI, tetapi juga memahami cara menerapkannya secara nyata untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan daya saing di era digital," ujar Budi Santoso.

Menurut dia, perkembangan AI saat ini telah melampaui sekadar tren teknologi dan mulai menjadi bagian penting dalam dunia kerja, pendidikan, serta industri kreatif.

Dalam sesi pelatihan, peserta diperkenalkan pada berbagai pemanfaatan AI untuk mendukung produktivitas dan pengambilan keputusan.

Salah satu materi yang disampaikan adalah pemanfaatan platform AI seperti Gemini dan Claude untuk menganalisis dokumen, membuat ringkasan bisnis, hingga menghasilkan rekomendasi berdasarkan data yang tersedia.

Selain itu, peserta juga mendapatkan pelatihan mengenai pemanfaatan AI dalam produksi konten melalui kombinasi teknologi AI video, AI gambar, AI voice-over, dan AI writing.