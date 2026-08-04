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JPNN.com - Travel - Akomodasi

OURversary tiket.com Hadirkan Promo Liburan dan Inovasi Layanan

Selasa, 04 Agustus 2026 – 20:05 WIB
OURversary tiket.com Hadirkan Promo Liburan dan Inovasi Layanan - JPNN.COM
OTA tiket.com merayakan ulang tahun ke-15 lewat kampanye OURversary dengan promo perjalanan. Foto: tiket

jpnn.com, JAKARTA - Online travel agent (OTA) tiket.com merayakan hari jadinya yang ke-15 dengan meluncurkan kampanye OURversary "Ini BARU 15timewa".

Melalui kampanye yang berlangsung pada 3-17 Agustus 2026 tersebut, perusahaan menghadirkan berbagai promo perjalanan sekaligus menegaskan komitmennya menghadirkan layanan yang lebih mudah, fleksibel, dan nyaman bagi pelanggan.

Co-Founder & Chief Marketing Officer tiket.com Gaery Undarsa, mengatakan perayaan ulang tahun ke-15 bukan sekadar menandai perjalanan perusahaan, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada jutaan pelanggan yang telah memercayakan kebutuhan perjalanan mereka sejak berdiri pada 2011.

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"Kepercayaan pelanggan adalah alasan utama kami untuk terus tumbuh, berinovasi, dan hadir sebagai kawan setia di setiap tahap perjalanan mereka," ujar Gaery, dalam keterangannya, Selasa (4/8).

Sebagai OTA pertama di Indonesia, tiket.com menyatakan terus beradaptasi dengan kebutuhan wisatawan melalui berbagai inovasi yang mendukung kemudahan dalam merencanakan perjalanan.

Sejumlah fitur yang diperkenalkan antara lain tiket DownPayment, Refund After Check-in, Asuransi Perjalanan Plus, serta 100% Refund pada produk tertentu.

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Menurut Gaery, berbagai inovasi tersebut dirancang untuk memberikan fleksibilitas sekaligus ketenangan bagi pelanggan, mulai dari proses pemesanan hingga perjalanan selesai.

Perusahaan juga menyediakan opsi perubahan jadwal maupun pembatalan pada sejumlah layanan guna mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang dinamis.

tiket.com merayakan ulang tahun ke-15 lewat kampanye OURversary dengan promo perjalanan.

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TAGS   tiket.com  Promo liburan  inovasi layanan  promo 
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