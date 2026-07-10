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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ousmane Dembele Jadi Orang Ketiga Prancis yang Bisa Begitu

Jumat, 10 Juli 2026 – 06:07 WIB
Ousmane Dembele Jadi Orang Ketiga Prancis yang Bisa Begitu - JPNN.COM
Penyerang Prancis Ousmane Dembele. Foto: Matt Slocum/AP Photo

jpnn.com - BOSTON - Prancis menghentikan langkah Maroko di Piala Dunia 2026.

Ketemu di perempat final yang digelar di Boston Stadium, Jumat (10/7) subuh WIB, Prancis menang 2-0.

Kylian Mbappe mencetak gol pertama, Ousmane Dembele membuat gol kedua yang 'membunuh' permainan Maroko.

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"Ousmane Dembele menjadi pemain Prancis ketiga yang mencetak lima gol dalam satu edisi Piala Dunia, setelah Just Fontaine (13 gol pada 1958) dan Kylian Mbappe (8 gol pada 2022 dan 8 gol pada 2026)," bunyi ulasan FIFA.

Dembele menegaskan bahwa Prancis dari dahulu belum kekurangan Mesin Gol.

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Pada laga Prancis vs Maroko tadi, Dembele tak cuma berperan dengan satu gol.

Seturut statistik ESPN, Dembele 51 kali menyentuh bola, empat kali membuat percobaan ke arah gawang (satu di antaranya on goal), dua kali membuat peluang emas, dan dua kali memenangi duel one on one. (fifa/espn/jpnn)

Pada laga 8 Besar Piala Dunia 2026 Prancis vs Maroko tadi, Dembele tak cuma berperan dengan satu gol.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   Prancis vs Maroko  Prancis  Dembele  Piala Dunia 2026 
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