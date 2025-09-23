Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ousmane Dembele Meraih Ballon d'Or 2025

Selasa, 23 September 2025 – 07:59 WIB
Ousmane Dembele Meraih Ballon d'Or 2025 - JPNN.COM
Bintang Paris Saint Germain (PSG) Ousmane Dembele meraih penghargaan Ballon d'Or 2025. Foto: REUTERS/Benoit Tessier.

jpnn.com - JAKARTA - Ousmane Dembele menyabet gelar Ballon d’Or 2025.

Seremoni penghargaan Ballon d’Or 2025 itu digelar di Theatre du Chatelet, Paris, Senin malam waktu setempat.

Dembele meraih penghargaan ini setelah unggul dari pesaing-pesaingnya, seperti Lamine Yamal (Barcelona) di posisi kedua dan Vitinha (PSG) di tempat ketiga, dikutip dari laman resmi UEFA, Selasa.

Keberhasilan penyerang sayap Paris Saint-Germain itu meraih gelar Ballon d'Or pria 2025 ini tentu tidak terlepas dari kontribusinya bersama PSG yang tampil luar biasa pada musim 2024/2025.

Pada musim kompetisi 2024/2025, Dembele bersama PSG berhasil menyapu bersih gelar domestik (Liga Prancis, Piala Prancis dan Piala Super Prancis), serta  gelar Liga Champions pertama sepanjang sejarah dengan mengalahkan Inter Milan di final.

Secara pencapaian individu, pemain berkebangsaan Prancis tersebut mampu mencetak 53 penampilan bersama PSG dan menyumbangkan 35 gol serta 16 asis dari total 3.488 menit bermain di berbagai ajang.

Sementara itu, gelar Kopa (pemain muda terbaik) diraih oleh Lamine Yamal setelah penyerang sayap berusia 18 tahun tersebut tampil sebanyak 55 pertandingan di berbagai ajang bersama Barcelona dan menecetak 18 gol serta 25 asis dari total 4.553 menit bermain.

Selanjutnya gelar Yashin (kiper terbaik) diperoleh penjaga gawang yang kini membela Manchester City Gianluigi Donnaruma berkat penampilan gemilangnya ketika berseragam PSG pada musim 2024/2025.

