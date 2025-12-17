Ousmane Dembele Sabet Gelar Pemain Terbaik FIFA 2025

Rabu, 17 Desember 2025 – 07:45 WIB

JAKARTA - Ousmane Dembele menyabet gelar The Best FIFA 2025, dalam acara yang digelar di Fairmont Katara Hall, Doha, Selasa malam waktu setempat.

Penyerang sayap Paris Saint-Germain itu mendapatkan penghargaan ini setelah mengungguli pesaing-pesaingnya, termasuk Kylian Mbappe, Harry Kane dan Mohamed Salah, tulis UEFA dalam lamannya pada Rabu.

Ini menjadi gelar individual bergengsi kedua yang didapatkan Dembele tahun ini, setelah September lalu menerima Ballon d'Or 2025.

Keberhasilan Dembele tidak terlepas dari kontribusinya untuk PSG yang tampil luar biasa selama musim 2024/2025.

Pada musim itu, Dembele dan PSG memborong gelar juara domestik (Liga Prancis, Piala Prancis dan Piala Super Prancis), serta menjuarai Liga Champions pertamanya setelah mengalahkan Inter Milan dalam final.

Pemain berkebangsaan Prancis itu membuat 53 penampilan bersama PSG untuk menyumbangkan 35 gol dan 16 assist dalam berbagai kompetisi.

Sebelumnya, FIFA mengumumkan 10 nama yang masuk daftar nominasi The Best kategori sepak bola putra.