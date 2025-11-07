Close Banner Apps JPNN.com
Outcome Based Education Jadi Resep SEVIMA Cetak Lulusan Anti-Menganggur

Jumat, 07 November 2025 – 13:43 WIB
Executive Workshop SEVIMA di Prime Plaza Hotel Sanur Denpasar, Kamis (6/11/2025). Foto: dok sumbet

jpnn.com, DENPASAR - Sebanyak 1,01 juta lulusan perguruan tinggi tercatat sebagai pengangguran terbuka di 2025.

Dalam Executive Workshop SEVIMA di Prime Plaza Hotel Sanur, Kamis (6/11), ratusan rektor bersepakat bahwa hal ini adalah tantangan serius yang perlu segera dicarikan solusinya.

Salah satu solusi yang disepakati oleh para rektor, adalah urgensi untuk menerapkan kurikulum Outcome-Based Education.

Kurikulum ini, menurut Direktur Politeknik Pariwisata Bali Dr. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes, dapat dipahami sebagai paradigma pendidikan yang berfokus pada hasil seseorang bisa melakukan apa setelah belajar. Bukan hanya sekedar proses dan ujian dari pembelajaran tersebut.

Kurikulum ini sangat penting karena perguruan tinggi harus bertransformasi jika ingin menunaikan janjinya dalam mengabdi kepada masyarakat.

Memberikan ilmu dan pendidikan yang berguna dan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat dalam bekerja dan beraktivitas, menurutnya adalah salah wujud konkrit pengabdian tersebut.

“Oleh karena itu, mengubah kurikulum, serta tentu mendigitalisasi pendidikan ini sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang maju dan berdaya saing. Dengan kurikulum OBE, kita dapat mencetak lulusan unggul yang sesuai kebutuhan industri. Misalnya di Pariwisata Bali, yang penting bukan hanya teori pariwisata, tapi setelah lulus, dia bisa mempromosikan destinasi wisata Bali yang ia kelola kepada dunia," kata Ida Bagus, saat membuka Executive Workshop SEVIMA.

Bersama ratusan rektor dan tokoh se-Indonesia, Kurikulum Outcome-Based Education diracik menjadi resep agar lulusan kampus diupayakan tidak menganggur setelah lulus nanti.

Salah satu solusi menekan tingkat pengangguran yang disepakati oleh para rektor, adalah urgensi untuk menerapkan kurikulum Outcome-Based Education

