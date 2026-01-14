Outlook EV 2026, Transformasi Indonesia Jadi Produsen Kendaraan Listrik Global

Rabu, 14 Januari 2026 – 21:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Industri kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) nasional diprediksi bakal memasuki fase konsolidasi pada 2026.

Berakhirnya masa berlaku sejumlah insentif impor di penghujung 2025 menjadi momentum krusial bagi pendalaman struktur ekosistem industri otomotif berbasis baterai domestik.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), pasar otomotif 2025 menunjukkan performa solid dengan penjualan wholesales mencapai 803.687 unit.

Dari jumlah tersebut, segmen kendaraan ramah lingkungan (Low Carbon Emission Vehicle/LCEV) tumbuh signifikan hingga 122.686 unit atau menguasai 15,3 persen pangsa pasar.

Sebagai informasi, insentif impor kini hanya dialokasikan bagi produsen yang memiliki komitmen manufaktur di Indonesia.

Saat ini, setidaknya ada tujuh pabrikan yang terpantau gencar membangun fasilitas produksi lokal, yakni VinFast, Volkswagen (VW), BYD, Citroen, AION, Maxus, dan Geely.

Menanggapi berakhirnya 'subsidi' impor, Direktur Eksekutif CEP Kholid Syeirozi menyampaikan hal ini merupakan momentum transformasi Indonesia jadi salah satu produsen kendaraan listrik global.

Dengan kebijakan ini, pasar akan melakukan penyesuaian secara alamiah melalui hukum skala industri.