Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

OVO Finansial dan AFPI Perkuat Akses Pembiayaan Digital UMKM

Rabu, 22 Oktober 2025 – 16:17 WIB
OVO Finansial dan AFPI Perkuat Akses Pembiayaan Digital UMKM - JPNN.COM
OVO Finansial berkolaborasi dengan AFPI bantu UMKM tingkatkan akses pendanaan digital legal. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT Indonusa Bara Sejahtera (OVO Finansial) bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) terus memperkuat komitmen dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Salah satunya melalui kegiatan Kolaborasi AFPI Bersama OVO Finansial: Teras Perwira Spesial Bulan Inklusi Keuangan bertema “Modal Pintar, Usaha Lancar: Edukasi dan Manfaat Pinjaman untuk Mitra UMKM Grab.”

Kegiatan ini merupakan bagian dari momentum Bulan Inklusi Keuangan 2025 yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperluas literasi keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital yang legal.

Baca Juga:

Program tersebut menyasar pelaku UMKM, terutama mitra Grab, agar dapat memanfaatkan akses pembiayaan digital secara bijak dan berkelanjutan.

Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan II Kantor OJK Jawa Barat, Indra Salfian, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna menciptakan akses pembiayaan yang inklusif.

Menurutnya, OJK berkomitmen menjaga ekosistem pinjaman daring yang sehat dengan pengawasan ketat terhadap penyelenggara pinjol resmi serta penindakan terhadap pinjol ilegal.

Baca Juga:

“Dengan begitu, pembiayaan digital benar-benar bisa menjadi motor penggerak ekonomi rakyat,” ujarnya.

Direktur Eksekutif AFPI, Yasmine Meylia, menambahkan bahwa AFPI terus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat terkait pinjaman daring.

OVO Finansial berkolaborasi dengan AFPI bantu UMKM tingkatkan akses pendanaan digital legal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   OVO Finansial  AFPI  UMKM  pembiayaan digital 
BERITA OVO FINANSIAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp