Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

OVO Finansial Dukung Mitra Pengemudi Grab Lewat Akses Pendanaan Fleksibel

Selasa, 11 November 2025 – 11:38 WIB
OVO Finansial Dukung Mitra Pengemudi Grab Lewat Akses Pendanaan Fleksibel - JPNN.COM
OVO Finansial Dukung Mitra Pengemudi Grab Lewat Akses Pendanaan Fleksibel. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Dalam semangat memperingati Hari Pahlawan, PT Indonusa Bara Sejahtera melalui OVO Finansial menyalurkan pendanaan bagi mitra pengemudi Grab lewat program GrabModal Narik.

Layanan ini merupakan bagian dari inisiatif GrabModal yang dirancang untuk memberikan solusi finansial bagi para pengemudi sebagai pahlawan masa kini di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Direktur Utama OVO Finansial, Riady Nata, menjelaskan bahwa GrabModal Narik bukan sekadar fasilitas pinjaman, tetapi solusi keuangan yang cepat, aman, dan terpercaya.

Baca Juga:

“Kami memahami dinamika serta tantangan yang dihadapi mitra pengemudi Grab setiap harinya. Layanan ini dirancang agar mereka memiliki akses finansial yang responsif dengan proses yang mudah dan bunga yang transparan,” ujarnya di Jakarta, Senin (10/11).

Melalui GrabModal Narik, mitra pengemudi dapat mengajukan pinjaman langsung dari aplikasi GrabDriver. Sistem cicilan dipotong otomatis dari pendapatan harian, sehingga tidak menambah beban keuangan.

Riady menambahkan, evaluasi kelayakan kredit dilakukan berdasarkan data transaksi dalam ekosistem Grab dan OVO Finansial, sehingga pinjaman lebih tepat sasaran dan risikonya lebih terukur.

Baca Juga:

“Keberhasilan pengembalian pinjaman mitra Grab bahkan berada di atas rata-rata pasar. Hal ini karena limit pinjaman disesuaikan dengan riwayat pendapatan dan perilaku transaksi, sehingga manajemen risikonya lebih sehat,” jelas Riady.

Dia juga menambahkan, fitur jeda bayar tersedia bagi mitra yang menghadapi kondisi darurat seperti sakit, force majeure, atau kebutuhan khusus saat Hari Raya.

OVO Finansial melalui GrabModal Narik bantu mitra pengemudi Grab akses pendanaan cepat dan fleksibel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   OVO Finansial  mitra pengemudi grab  GrabModal Narik  Grab 
BERITA OVO FINANSIAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp