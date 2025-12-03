OVO Tutup 2025 dengan Kinerja Positif, Diunduh Lebih 121 Juta Kali, Jangkau 3 Juta Merchant QRIS

jpnn.com - JAKARTA - PT Visionet Internasional (OVO) menutup tahun 2025 dengan mengesankan yang ditandai dengan pertumbuhan positif.

Hingga 2025, aplikasi OVO telah diunduh lebih dari 121 juta kali, serta menjangkau lebih dari 3 juta merchant QRIS.

Pengguna QRIS OVO tumbuh 61 persen sepanjang 2025, berdampak pada kenaikan transaksi bagi lebih dari 700 ribu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga 35 persen di seluruh Indonesia.

Sebagian besar pengguna QRIS OVO berasal dari golongan UMKM yang tersebar di ratusan kabupaten/kota di Indonesia.

Chief Operating Officer OVO Eddie Martono menilai tren pertumbuhan positif dompet digital mereka itu menunjukkan relevansi dengan keseharian masyarakat.

Meningkatnya adopsi pembayaran digital, kebiasaan baru masyarakat dalam bertransaksi dan mengelola keuangan, serta dampak langsung yang dirasakan UMKM di berbagai daerah, menjadi indikator pertumbuhan.

“Tahun ini makin menegaskan peran OVO dalam memperluas akses layanan keuangan digital yang inklusif, praktis, dan tentunya aman," ujar Eddie Martono di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Rabu (3/12).

Dari rangkuman data dan perilaku pengguna sepanjang 2025, OVO mencatat beberapa perkembangan yang mencerminkan penguatan ekosistem dan perubahan pola konsumsi masyarakat.