Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

OVO Ungkap Ada Pergeseran Ritme Digital saat Ramadan

Jumat, 13 Maret 2026 – 17:45 WIB
OVO Ungkap Ada Pergeseran Ritme Digital saat Ramadan - JPNN.COM
Bulan suci Ramadan mengubah ritme keseharian masyarakat, termasuk jam makan, waktu istirahat menyesuaikan, hingga aktivitas digital. Foto: dok OVO

jpnn.com, JAKARTA - Bulan suci Ramadan mengubah ritme keseharian masyarakat, termasuk jam makan, waktu istirahat menyesuaikan, hingga aktivitas digital.

OVO (PT Visionet Internasional), sebagai salah satu alat pembayaran digital dan penyedia jasa pembayaran terdepan di Indonesia, mencermati pergeseran pola aktivitas transaksi masyarakat selama Ramadan. 

Chief Operating Officer OVO Eddie Martono mengungkapkan bahwa berdasarkan analisis data transaksi pengguna hingga pertengahan Ramadan tahun ini, terlihat bahwa aktivitas digital makin terkonsentrasi pada malam hari hingga menjelang sahur. 

Baca Juga:

“Tercatat transaksi di sekitar pukul 03:00–05:00 meningkat signifikan hingga 79 persen dibandingkan dengan periode di luar Ramadan,” ungkap Eddie dikutip, Jumat (13/3).

Menurut dia, kondisi ini konsisten dengan tren yang tercatat pada Ramadan tahun sebelumnya. Konsistensi kenaikan transaksi ini menunjukkan bahwa sahur tidak lagi sekadar momen makan sebelum menjalankan ibadah puasa.

Namun, mulai berkembang menjadi waktu aktif bagi masyarakat untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan digital, mulai dari berbelanja, mengakses hiburan, hingga membayar tagihan rutin.

Baca Juga:

Pada waktu sahur, aktivitas digital masyarakat tidak hanya meningkat dari sisi jumlah transaksi, tetapi juga memperlihatkan perubahan pada jenis kebutuhan, di mana berbagai transaksi kebutuhan praktis justru semakin aktif dilakukan saat dini hari. 

“Secara keseluruhan, transaksi online pada waktu sahur meningkat hingga 76%, didorong oleh aktivitas belanja di e-commerce yang bertumbuh dua kali lipat,” beber Eddie.

Bulan suci Ramadan mengubah ritme keseharian masyarakat, termasuk jam makan, waktu istirahat menyesuaikan, hingga aktivitas digital.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   OVO  QRIS  Ramadan  pembayaran  pembayaran digital  aktivitas ramadan 
BERITA OVO LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp