Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Features

Ozan Si Bocah Bersuara Terompet dari Pesantren, Dunia Heboh

Rabu, 15 Oktober 2025 – 08:14 WIB
Ozan Si Bocah Bersuara Terompet dari Pesantren, Dunia Heboh - JPNN.COM
Rahmat Fauzan, santri kelas 4 SD di Pondok Pesantren Al Basyariah, Kota Bandung, saat ditemui JPNN, Selasa (13/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - JAGAT maya diramaikan dengan video anak laki-laki yang menirukan suara terompet hanya dengan mulutnya.

Suara terompet yang viral itu nyatanya milik seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun asal Jawa Barat. Namanya adalah Rahmat Fauzan, siswa kelas 4 SD di Pondok Pesantren Al Basyariah, Kota Bandung.

Laporan Nur Fidhiah Shabrina, Bandung

Baca Juga:

Dalam video berdurasi singkat yang viral di media sosial, Fauzan tampak duduk sambil memeragakan bunyi 'terompet' yang sangat mirip dengan aslinya, nyaring, teratur, dan menghibur.

Aksi spontan itu awalnya hanya candaan bersama rekan-rekannya. Namun, kini suaranya menggema ke mana-mana.

Saking viralnya, video tersebut telah diunggah ulang oleh beberapa akun klub besar dunia seperti Paris Saint-Germain, Manchester United, Liverpool, Juventus, dan Atletico Madrid, pun akun resmi Premier League.

Baca Juga:

JPNN berkesempatan menemui Fauzan di sela kegiatannya, Selasa (13/10).

Di aula masjid, dia terlihat kikuk tetapi ramah. Suaranya kecil, khas anak pesantren yang santun. Sesekali ia tersenyum malu.

Begini kisah Rahmat Fauzan, bocah laki-laki yang suara terompetnya menggema ke penjuru dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bocah terompet  bocah bersuara terompet  Pesantren  Viral 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp