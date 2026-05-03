Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

P2G Desak Presiden Prabowo Setop Rekrutmen Guru PPPK & P3K PW, Alihkan ke CPNS

Minggu, 03 Mei 2026 – 15:21 WIB
P2G Desak Presiden Prabowo Setop Rekrutmen Guru PPPK & P3K PW, Alihkan ke CPNS - JPNN.COM
P2G mendesak Presiden Prabowo menyetop rekrutmen guru PPPK dan P3K PW, alihkan rekrutmen CASN 2026 ke CPNS. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Presiden Prabowo Subianto menyetop rekrutmen PPPK serta PPPK paruh waktu (P3K PW). Alihkan semua rekrutmen CASN 2026 ke CPNS.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan Presiden Prabowo Subianto melalui Kemeterian Pendidika Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) harus melakukan restrukturisasi tata kelola guru dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Upaya ini patut dimasukkan dalam revisi UU Sisdiknas.

Baca Juga:

"Pelimpahan kewenangan tata kelola guru dari pemda ke pusat sangat mendesak karena tata kelola guru Indonesia tumpang-tindih, rumit, kompleks, bahkan diskriminatif," kata Satriwan, Minggu (4/5/2026).

Dia mencontohkan, keberadaan klausul P3K PW berdasarkan Keputusan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 membuat pengaturan Guru P3K makin buruk dan diskriminatif.

P2G menilai adanya guru P3K PW tampak jelas melanggar Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, melanggar Undang-Undang Guru dan Dosen, dan tidak sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional.

Baca Juga:

"Kami mendesak aturan KemensPANRB ini dicabut demi prinsip keadilan sosial,” lanjutnya.

Menurutnya, regulasi KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang P3K PW makin memperlebar jurang pembedaan dan kastaisasi guru-guru nasional.

P2G mendesak Presiden Prabowo menyetop rekrutmen guru PPPK dan P3K PW, alihkan rekrutmen CASN 2026 ke CPNS

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   guru PPPK  PPPK  P3K PW  P2G  Presiden Prabowo  CPNS  Satriwan Salim  CASN 2026 
BERITA GURU PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp