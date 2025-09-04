Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

P2G Sebut Guru Madrasah Lebih Senang di Bawah Kemendikdasmen, Menag Jangan Asal

Kamis, 04 September 2025 – 21:51 WIB
P2G Sebut Guru Madrasah Lebih Senang di Bawah Kemendikdasmen, Menag Jangan Asal
Guru madrasah. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar pada pembukaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Batch 3 di UIN Syarif Hidayatullah pada Rabu (3/9) dikecam Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).

P2G sangat menyayangkan pernyataan Menag Nasaruddin Umar bahwa: "kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah."

Walaupun sudah meminta maaf, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri berharap peristiwa semacam ini tidak boleh terulang.

Menag tidak belajar dari peristiwa demonstrasi bebetapa hari lalu, yang di antara penyebabnya karena ucapan anggota DPR yang kasar, insinuatif dan tidak berempati dengan keadaan ekonomi rakyat hari ini.

“Rasanya beliau tidak punya empati pada guru madrasah. Tercermin dari lisan maupun program kebijakannya. Mana ada program kesejahteraan guru madrasah dari Kemenag? Tidak ada," ungkap Iman dalam pernyataan resmi P2G, Kamis (4/9).

Menurutnya, ada tiga kesalahan fatal dalam pernyataan Menag tersebut. Pertama, dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebut bahwa guru adalah pekerjaan profesional. 

Oleh karena itu, pekerjaan guru merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang profesional dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian dan pendidikan profesi. Jadi, ya harus dibayar.

"Karena guru itu profesi, ada standar akademik, mesti ikut pendidikan profesi, ya negara wajib membayar profesionalitasnya, karena mereka punya kecakapan, bukan malah dibayar dengan terima kasih," ujar Iman.

P2G sebut guru madrasah lebih senang di bawah Kemendikdasmen, Menag diminta jangan asal bicara

