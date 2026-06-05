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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Pabrik BYD Kebakaran, 2 Saksi Diperiksa, Bos PR Tidak Merespons

Jumat, 05 Juni 2026 – 14:03 WIB
Pabrik BYD Kebakaran, 2 Saksi Diperiksa, Bos PR Tidak Merespons - JPNN.COM
Pabrik BYD kebakaran. Foto ilustrasi: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Insiden kebakaran terjadi di area pembangunan pabrik PT. BYD Motor Indonesia di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Kebakaran pabrik PT BYD yang berlokasi di Desa Sawangan, Cipendeuy, Subang, terjadi pada Rabu (3/6) sekitar pukul 14.20 WIB.

Peristiwa yang sempat menghebohkan media sosial itu kini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian.

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Kepulan asap hitam yang membumbung tinggi dari lokasi proyek sempat terekam dalam sejumlah video dan beredar luas di berbagai platform digital.

Banyak warganet mengira kebakaran tersebut melanda fasilitas produksi utama milik produsen kendaraan listrik asal Tiongkok itu.

Namun, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rochmawan menjelaskan kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa dan hanya menyebabkan kerugian material.

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Menurut dia, Polres Subang telah memeriksa dua orang saksi untuk mengungkap penyebab pasti insiden yang terjadi pada Rabu (3/6) sekitar pukul 14.20 WIB.

“Dalam kejadian ini hanya kerugian material dan tidak ada korban jiwa,” kata Hendra, Kamis (4/6).

Insiden kebakaran terjadi di area pembangunan pabrik PT. BYD Motor Indonesia di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

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TAGS   pabrik BYD  pabrik byd kebakaran  Bos PR BYD Luther  BYD 
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