Pabrik Karoseri Pemadam Kebakaran Dibuka di Kartasura

jpnn.com - PRODUSEN karoseri PT Indosan Berkat Bersama membuka pabrik terbarunya di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ini sebagai upaya mendukung kemandirian industri nasional.

Pabrik karoseri itu akan memproduksi berbagai jenis kendaraan pemadam kebakaran dan unit penyelamatan.

Produk yang dikembangkan di pabrik ini meliputi Motor Trail Karhutla, Fire Jeep, Water Supply, Fire Truck, Aerial Ladder Platform, Demolition & Rescue Fire Fighting, hingga Airport Firefighting.

"Kehadiran pabrik ini tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga simbol sinergi dengan masyarakat lokal," kata Direktur Utama PT Indosan Berkat Bersama Hindra Cahyadi Kurniawan, Senin (11/8).

Perusahaan ini membuka peluang kerja bagi tenaga kerja lokal dan menyiapkan program pelatihan praktik langsung untuk meningkatkan kompetensi mereka di bidang manufaktur karoseri.

“Kami percaya industri yang kuat hanya bisa dibangun dengan keterlibatan masyarakat,” ujarnya.

Hindra menyebutkan fasilitas ini mengadopsi teknologi terkini pada unit penyelamatan dan kendaraan pemadam kebakaran. Teknologi tersebut dirancang agar produk lokal memiliki jangkauan operasi lebih luas, efisiensi tinggi, dan memenuhi standar keselamatan internasional.

“Transfer teknologi ini bukan hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga mempersiapkan tenaga kerja lokal menguasai teknologi kelas dunia agar siap bersaing di pasar global,” ujarnya.