Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pabrik Karoseri Pemadam Kebakaran Dibuka di Kartasura

Senin, 11 Agustus 2025 – 22:07 WIB
Pabrik Karoseri Pemadam Kebakaran Dibuka di Kartasura - JPNN.COM
PT Indosan Berkat Bersama membuka pabrik terbarunya di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Foto: source for JPNN

jpnn.com - PRODUSEN karoseri PT Indosan Berkat Bersama membuka pabrik terbarunya di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ini sebagai upaya mendukung kemandirian industri nasional. 

Pabrik karoseri itu akan memproduksi berbagai jenis kendaraan pemadam kebakaran dan unit penyelamatan.

Produk yang dikembangkan di pabrik ini meliputi Motor Trail Karhutla, Fire Jeep, Water Supply, Fire Truck, Aerial Ladder Platform, Demolition & Rescue Fire Fighting, hingga Airport Firefighting.

Baca Juga:

"Kehadiran pabrik ini tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga simbol sinergi dengan masyarakat lokal," kata Direktur Utama PT Indosan Berkat Bersama Hindra Cahyadi Kurniawan, Senin (11/8).

Perusahaan ini membuka peluang kerja bagi tenaga kerja lokal dan menyiapkan program pelatihan praktik langsung untuk meningkatkan kompetensi mereka di bidang manufaktur karoseri.

“Kami percaya industri yang kuat hanya bisa dibangun dengan keterlibatan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:

Hindra menyebutkan fasilitas ini mengadopsi teknologi terkini pada unit penyelamatan dan kendaraan pemadam kebakaran. Teknologi tersebut dirancang agar produk lokal memiliki jangkauan operasi lebih luas, efisiensi tinggi, dan memenuhi standar keselamatan internasional.

“Transfer teknologi ini bukan hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga mempersiapkan tenaga kerja lokal menguasai teknologi kelas dunia agar siap bersaing di pasar global,” ujarnya.

Pabrik karoseri pemadam kebakaran dan penyelamatan resmi dibuka di Kartasura sehingga bisa menyerap tenaga kerja lokal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pabrik mobil damkar  pabrik karoseri  PT Indosan Berkat Bersama  kartasura 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp