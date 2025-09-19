Pacific Paint X Slank Berkolaborasi Harmonisasi Warna & Musik dari Inspirasi Alam

jpnn.com, JAKARTA - Pacific Paint dan Slank menghadirkan kolaborasi legend melalui set warna eksklusif yang terinspirasi dari keindahan alam Indonesia.

Kolaborasi ini menghadirkan pilihan warna beserta pengalaman setiap anggota Slank terhadap alam Indonesia yang diharapkan mampu menjadi sumber inspirasi serta memantik eksplorasi kreativitas, salah satunya masyarakat mendapatkan referensi keindahan warna dari set warna eksklusif Pacific Paint X Slank yang dapat diaplikasikan di dinding ruangan.

Pacific Paint yang memiliki visi selalu berupaya mencerahkan lingkungan melalui seluruh rangkaian produk, karya hingga kegiatan, kali ini mewujudkan kolaborasi atas dasar adanya kesamaan nilai serta perjalanan panjang lintas generasi antara Pacific Paint dan Slank dalam menemani masyarakat Indonesia.

“Kami sangat bangga dapat berkolaborasi bersama Slank, band musik legendaris yang juga telah menemani lintas generasi masyarakat Indonesia. Sama seperti Slank yang menjadikan alam sebagai energi lahirnya karya, kami pun menjadikan alam Indonesia sebagai sumber inspirasi. Kolaborasi legendaris ini sekaligus mengukuhkan posisi Pacific Paint sebagai brand legendaris sejak 1943 dan selalu relevan dari masa ke masa," kata GM Sales & Marketing Pacific Paint Danny Tanurahardja.

"Kami telah mewarnai kehidupan masyarakat selama lebih dari delapan dekade dengan berbagai produk. Komitmen kami selalu sama, menghadirkan cat berkualitas tinggi yang melindungi, memberi warna, serta membawa keceriaan, keindahan, dan kebahagiaan. Perjalanan panjang ini meyakinkan kami bahwa inspirasi terbaik hadir dari keindahan alam Indonesia, dari birunya laut, hijaunya hutan, hangatnya senja, hingga warna cerah kekayaan fauna Indonesia,” sambung Danny.

Program Promo HEBAT (Heboh Akhir Tahun)

Sebagai wujud nyata dari kolaborasi unik ini, Pacific Paint bersama Slank menghadirkan Program Promo HEBAT (Heboh Akhir Tahun).

Program ini dirancang tidak hanya untuk memberikan keseruan bagi para Slankers, tetapi juga menghadirkan manfaat bagi aplikator cat, tukang, maupun masyarakat luas.