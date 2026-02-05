Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Pacu Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Dorong UMKM Kreatif Naik Kelas Lewat Inacraft 2026

Kamis, 05 Februari 2026 – 06:16 WIB
Bank Mandiri berkolaborasi dengan ASEPHI dengan menggelar ajang Inacraft yang berperan sebagai platform strategis penguatan kapasitas dan daya saing UMKM. Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri mempertegas komitmennya untuk mendorong akselerasi dan pengembangan ekosistem pelaku UMKM kreatif nasional dari Sabang sampai Merauke.

Komitmen tersebut dijalankan secara berkelanjutan melalui pendekatan terintegrasi yang mencakup pembiayaan, pendampingan usaha, serta pengembangan ekosistem keuangan yang mendukung UMKM untuk tumbuh lebih produktif dan berdaya saing.

Direktur Network & Retail Funding Bank Mandiri Jan Winston Tambunan mengatakan UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian nasional melalui kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu, penguatan kapabilitas UMKM diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan kesempatan kerja baru.

“Kami melihat penguatan ekosistem sebagai kunci agar UMKM mampu bertumbuh secara konsisten dan berdaya saing, sejalan dengan peran kami sebagai mitra strategis pemerintah untuk memperluas ekonomi kerakyatan dan pelaku UMKM dari seluruh wilayah tanah air,” kata Jan Winston di Jakarta, Rabu (4/2).

Bank Mandiri secara konsisten memperkuat kapasitas pelaku usaha di berbagai daerah melalui pembinaan terstruktur dan berkelanjutan melalui program Rumah BUMN.

Hingga saat ini, lebih dari 15 ribu UMKM telah mendapatkan pendampingan, dengan lebih dari tujuh ribu di antaranya berhasil naik kelas sebagai cerminan efektivitas program dalam mendorong peningkatan kualitas usaha, akses pasar, dan daya saing UMKM binaan.

Komitmen bank berlogo pita emas itu juga ditunjukan melalui perluasan akses pembiayaan bagi segmen UMKM.

