Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Pacu Jalur 2025: Raga Bhayangkara Polda Riau Juara, Menang Dramatis dari Lantamal Dumai

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 20:38 WIB
Pacu Jalur 2025: Raga Bhayangkara Polda Riau Juara, Menang Dramatis dari Lantamal Dumai - JPNN.COM
Tim Jalur Raga Bhayangkara Polda Riau saat berpacu di Tepian Narosa. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, KUANSING - Tim Raga Bhayangkara Polda Riau berhasil mencatat kemenangan dramatis pada babak final Pacu Jalur kategori eksibisi di Tepian Narosa, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi (Kuansing), Sabtu (23/8/2025).

Tim kebanggaan Polda Riau itu berhasil mengalahkan jalur milik Lantamal Dumai (TNI AL) dalam perlombaan ketat yang sempat membuat mereka tertinggal di awal pacuan.

Pada putaran pertama, Jalur Raga Bhayangkara dengan mantap mengalahkan jalur dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Indragiri Hulu (Inhu). L

Baca Juga:

Di putaran kedua, mereka kembali tampil meyakinkan dengan menyingkirkan tim Satpol PP.

Namun ujian sesungguhnya datang di partai puncak melawan jalur Lantamal Dumai. Sejak awal, Lantamal Dumai sempat unggul tipis dan membuat Jalur Raga Bhayangkara berada dalam tekanan.

Sorak-sorai penonton semakin riuh ketika kedua jalur saling kejar-mengejar di lintasan.

Baca Juga:

Dengan kekompakan dan semangat pantang menyerah, Jalur Raga Bhayangkara akhirnya berhasil membalikkan keadaan di pertengahan pacuan.

Mereka menutup jalur lomba dengan keunggulan tipis namun meyakinkan, sekaligus memastikan gelar juara 1 kategori eksibisi Pacu Jalur 2025.

Tim Raga Bhayangkara kebanggaan Polda Riau mengalahkan jalur milik Lantamal Dumai (TNI AL) dalam perlombaan Pacu Jalur 2025 di Kuansing.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pacu Jalur  Pacu Jalur 2025  Raga Bhayangkara  Polda Riau  TNI AL  Lantamal Dumai  Kuansing  Irjen Herry Heryawan 
BERITA PACU JALUR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp