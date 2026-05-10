Pacu Produktivitas Industri Jatim, MHE Jebsen & Jessen Kupas Tuntas Otomasi Gudang

Minggu, 10 Mei 2026 – 15:34 WIB
MHE Jebsen & Jessen menggandeng Elebia Autohooks menggelar seminar bertajuk "MHE Crane & Automation Seminar" di The Alana Hotel Surabaya pada Kamis (7/5).

jpnn.com, JAKARTA - General Manager MHE, Doyo Lujeng Dwiarso mengatakan perusahaan terus berupaya menghadirkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industri di berbagai daerah di Indonesia.

MHE Jebsen & Jessen menggandeng Elebia Autohooks menggelar seminar bertajuk "MHE Crane & Automation Seminar" di The Alana Hotel Surabaya pada Kamis (7/5).

Seminar itu membahas perkembangan teknologi overhead crane dan otomasi pergudangan untuk kebutuhan industri di Jawa Timur.

Doyo mengjelaskan pada seminar itu, pihaknya memperkenalkan teknologi untuk berbagai sektor industri, mulai dari plastik, pulp dan kertas, pengolahan minyak kelapa sawit, otomotif, makanan laut, industri bumbu, pakan ternak, petrokimia, hingga pergudangan dan distribusi barang.

Salah satu yang diperkenalkan adalah produk Overhead Crane dan Hoist berkapasitas hingga 80 ton yang dilengkapi teknologi Intelligent Crane System. 

“Teknologi tersebut diklaim mampu membuat pergerakan derek lebih stabil dan presisi serta meminimalkan ayunan saat proses pengangkatan dan pemindahan beban,” ungkap Doyo dalam keterangan persnya, Minggu (10/5).

Selain itu, sistem tersebut juga dilengkapi fitur pemantauan keselamatan seperti pencatatan durasi penggunaan, beban angkat, hingga proteksi terhadap panas dan kelebihan beban.

Doyo menyebut MHE juga memperkenalkan sejumlah teknologi otomasi pergudangan, seperti AGV (Autonomous Guided Vehicle), AMR (Autonomous Mobile Robot), Automated Storage & Retrieval System, hingga Vertical Storage Machine beserta perangkat lunaknya. 

Bisnis  industri  pergudangan  teknologi  Jatim 
