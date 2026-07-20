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JPNN.com - Entertainment - Musik

Pada Akhirnya, KRTM Mengawali Langkah di Kancah Musik

Senin, 20 Juli 2026 – 18:18 WIB
Pada Akhirnya, KRTM Mengawali Langkah di Kancah Musik - JPNN.COM
KRTM, grup musik beranggotakan Klio Mathew (gitar, vokal), Rafi Sudirman (bass), dan Josafat Song dari Song Brothers (drum). Foto: Dok. KRTM

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, KRTM mengawali langkah di kancah musik lewat single debut yang bertitel Pada Akhirnya.

Mengusung warna rock alternatif yang dipadukan dengan groove yang intens, lagu itu menjadi langkah pertama bagi trio asal Jakarta yang dihuni Klio Mathew (gitar, vokal), Rafi Sudirman (bass), dan Josafat Song dari Song Brothers (drum).

Alih-alih hadir dengan lagu perkenalan yang sekadar menunjukkan identitas musikal, KRTM memilih mengawali perjalanan dengan sebuah karya yang mengajak pendengar berefleksi.

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Pada Akhirnya lahir dari sebuah pertanyaan sederhana yang berkembang menjadi sebuah imajinasi, 'bagaimana jika seseorang memilih untuk terus mengejar lebih, tanpa pernah merasa cukup?'.

Melalui tokoh fiktif yang menjadi pusat cerita lagu, KRTM membayangkan dunia di mana pengakuan menjadi tujuan utama, integritas perlahan ditukar demi ambisi, dan setiap pencapaian hanya melahirkan keinginan baru.

Pada akhirnya, tanpa disadari, seseorang bisa kehilangan dirinya sendiri di tengah upaya memenuhi hasrat yang tidak pernah benar-benar selesai.

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Meski mengangkat tema yang cukup kontemplatif, Pada Akhirnya dibalut dengan energi rock alternatif yang dinamis dan groove yang kuat.

Kontras antara musik yang bertenaga dengan lirik yang reflektif menjadi salah satu karakter utama lagu ini.

Grup musik, KRTM mengawali langkah di kancah musik lewat single debut yang bertitel Pada Akhirnya.

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TAGS   KRTM  Band KRTM  Lagu KRTM  Album KRTM 

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