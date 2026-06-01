Long Weekend, Kakorlantas Sebut 40 Ribu Kendaraan Lintasi Jalur Puncak dalam 24 Jam

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho, memastikan arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak, Bogor, Jawa Barat, tetap terkendali dengan baik selama masa libur panjang (long weekend).

Ia mengatakan bahwa jajaran polisi lalu lintas (polantas) telah melakukan pemantauan selama sepekan terakhir di berbagai ruas jalan tol hingga kawasan wisata Puncak.

"Pada Rabu (27/5), kami sudah pantau di jalan tol dan hari ini kami berada di Jawa Barat, khususnya di Gadog," katanya dalam keterangan resmi, saat meninjau kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Senin.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kepadatan arus lalu lintas di wilayah tersebut terjadi mulai Sabtu (30/5) hingga Minggu (31/5) dengan volume kendaraan yang cukup tinggi.

“Bahkan puncaknya di hari Sabtu menuju Minggu, dan hari ini, 24 jam itu sebesar hampir 40.000 (kendaraan)," ungkapnya.

Meski demikian, kondisi lalu lintas masih dapat dikelola dengan baik melalui berbagai rekayasa lalu lintas yang diterapkan petugas di lapangan, di antaranya penerapan satu arah (one way).

“Dari pagi mengarah ke atas itu dilakukan 'one way' dan hari ini tadi, jam 14.00 WIB dilakukan one way arah Jakarta," ucapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi lalu lintas di sejumlah ruas utama lainnya juga masih terkendali.