Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

Padel for Hope Jadi Gerakan Sosial untuk Keluarga Pasien Anak

Jumat, 15 Mei 2026 – 19:51 WIB
Padel for Hope Jadi Gerakan Sosial untuk Keluarga Pasien Anak - JPNN.COM
Aksi sosial untuk pasien anak leukimia. Foto: mcdonalds

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati KALMA Social Club, Jakarta, dalam pegelaran Padel for Hope Vol. 2.

Kegiatan amal itu digelar oleh Yayasan Ronald McDonald House Charities (RMHC) pada 8–10 Mei 2026.

Turnamen olahraga membawa misi gerakan sosial untuk membantu keluarga pasien anak yang tengah berjuang melawan penyakit kronis.

Baca Juga:

Melalui kegiatan tersebut, Yayasan RMHC menggalang dukungan untuk pembangunan Rumah Singgah kelima berkapasitas 33 kamar di RS Kemenkes Surabaya, sekaligus menghadirkan Ruang Tunggu Keluarga di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Lampung.

Sebanyak lebih dari 260 peserta ikut ambil bagian dalam turnamen yang mengusung tema Play for a Cause itu.

Ketua Yayasan RMHC, Caroline Djajadiningrat mengatakan Padel for Hope menjadi simbol gerakan bersama, untuk menghadirkan harapan bagi keluarga pasien anak di Indonesia.

Baca Juga:

“Padel for Hope bukan sekadar ajang olahraga, tetapi gerakan kolektif yang menyatukan masyarakat untuk menghadirkan harapan bagi keluarga pasien anak dengan penyakit kronis di Indonesia,” ujar Caroline dalam keterangannya, Jumat (15/5).

Dia menjelaskan dukungan yang terkumpul akan membantu menghadirkan lebih banyak fasilitas Rumah Singgah dan Ruang Tunggu Keluarga, bagi keluarga pasien anak dari berbagai daerah.

Padel for Hope Vol.2 membawa misi gerakan sosial untuk membantu keluarga pasien anak yang tengah berjuang melawan penyakit kronis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Padel for Hope  pasien anak leukimia  McDonalds Indonesia  Yayasan Ronald McDonald House Charities 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp